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Ветврач Блюменкранц предупредил о детенышах летучих мышей на балконе

Ветврач Блюменкранц предупредил о детенышах летучих мышей на балконе

Летом самки летучих мышей могут оставлять детенышей в укромных местах, в том числе на балконах. Кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц объяснил, как помочь зверьку и не навредить ему, пишет Газета.

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