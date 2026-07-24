Ветврач Блюменкранц предупредил о детенышах летучих мышей на балконе

Летом самки летучих мышей могут оставлять детенышей в укромных местах, в том числе на балконах. Кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц объяснил, как помочь зверьку и не навредить ему, пишет Газета.
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