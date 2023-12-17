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Инфантино о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это двойные стандарты Запада. Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная»

Инфантино о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это двойные стандарты Запада. Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная»

Саудовская Аравия – единственная страна, подавшая заявку на проведение турнира в 2034 году. «Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.

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