Джиджи Хадид впервые заметили на прогулке с дочерью Брэдли Купера

29-летнюю Джиджи Хадид впервые заметили вместе с дочерью её 49-летнего бойфренда Брэдли Купера, семилетней Леей.
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