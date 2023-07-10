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«Змееныш» на Змеином, без"отцовщина», Эрдогану еще аукнется

«Змееныш» на Змеином, без"отцовщина», Эрдогану еще аукнется

 утренний кофе с EADaily То Зеленский, как заяц, скачет по разным странам, то еще какая-нибудь странность.

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Комментарии
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александр бажан
Эрдогану верить нельзя.  Пусть наш ВВП пошлет его на хер и прекратит всякие сделки-туризм, провоз продуктов, поставок всех энергоресурсов, всякие строительства и т. д. и т. п.  пока он не определится на чьей он стороне. И если на нашей стороне-не засунет нож   в  спину-пусть внесет это  в пожизненную гарантию.  Хотя и после этого верить им не стоит.  Если В.В. Путин в чем то сомневается и боится, то пусть спросит у народа референдумом,  у простого народа а не власти и избранников.
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2 час.
Елена Верия
100% нельзя верить !
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Турция, Польша - это все грабли
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1 час.

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