«Змееныш» на Змеином, без"отцовщина», Эрдогану еще аукнется

александр бажан

Эрдогану верить нельзя. Пусть наш ВВП пошлет его на хер и прекратит всякие сделки-туризм, провоз продуктов, поставок всех энергоресурсов, всякие строительства и т. д. и т. п. пока он не определится на чьей он стороне. И если на нашей стороне-не засунет нож в спину-пусть внесет это в пожизненную гарантию. Хотя и после этого верить им не стоит. Если В.В. Путин в чем то сомневается и боится, то пусть спросит у народа референдумом, у простого народа а не власти и избранников.