утренний кофе с EADaily То Зеленский, как заяц, скачет по разным странам, то еще какая-нибудь странность.
«Змееныш» на Змеином, без"отцовщина», Эрдогану еще аукнется
Комментарии
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александр бажан
Эрдогану верить нельзя. Пусть наш ВВП пошлет его на хер и прекратит всякие сделки-туризм, провоз продуктов, поставок всех энергоресурсов, всякие строительства и т. д. и т. п. пока он не определится на чьей он стороне. И если на нашей стороне-не засунет нож в спину-пусть внесет это в пожизненную гарантию. Хотя и после этого верить им не стоит. Если В.В. Путин в чем то сомневается и боится, то пусть спросит у народа референдумом, у простого народа а не власти и избранников.
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2 час.
Елена Верия
100% нельзя верить !
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2 час.
Lana_Borei Иванова
Турция, Польша - это все грабли
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1 час.
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