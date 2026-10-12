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Царьград

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7,5 тысячи жителей Челябинской области выйдут на пенсию до конца 2026 года

7,5 тысячи жителей Челябинской области выйдут на пенсию до конца 2026 года

В Челябинской области с начала 2026 года страховую пенсию по старости оформили более 24,5 тысячи жителей, а до конца года её получателями станут ещё 7,5 тысячи человек.

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