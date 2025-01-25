Полковник Райснер: ВС РФ продвигаются вперед, время для Украины истекает

Наступление российских войск имеет устойчивый прогресс, особенно в Донбассе. Каждый день будет захватываться несколько квадратных километров, поэтому время для Украины истекает, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.
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