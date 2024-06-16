МО: ВС РФ не допустили перегруппировку ВСУ на каховском направлении

Военнослужащие подразделений группировки «Днепр» ВС РФ огнем артиллерии не допустили перегруппировку войск противника на Каховском направлении, уничтожены плавсредства, FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА ВСУ.
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