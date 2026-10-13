7 настроек Windows, которые спасут от шифровальщиков.

Знакомый принёс ноутбук: все документы, фото и рабочие таблицы превратились в файлы с расширением .
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Храните ценные файлы на выносном жёстком диске(флешке),тогда ничего не пропадет!