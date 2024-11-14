Россиянам рассказали, как вернуть 13 % от стоимости ремонта в квартире

Фото: shatura.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) существует не только при покупке квартиры, но и при проведении отделочных работ.
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