НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Шмаров о «Спартаке»: «Год прошел на три с плюсом. Нет стабильности у команды»

Шмаров о «Спартаке»: «Год прошел на три с плюсом. Нет стабильности у команды»

«Для «Спартака» этот год прошел на три с плюсом. Были плохие, хорошие и средние отрезки. Нет стабильности у команды», – сказал бывший нападающий московского клуба, подводя итоги 2023-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх