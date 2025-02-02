Не пропустить срок: Всем, у кого есть карта «Мир», установили срок до конца января 2025 года Ирэн Орлонская В последние месяцы владельцы карт «Мир» получили шанс стать участниками нового увлекательного проекта, который даёт возможность накапливать бонусы.