Не пропустить срок: Всем, у кого есть карта «Мир», установили срок до конца января 2025 года Ирэн Орлонская В последние месяцы владельцы карт «Мир» получили шанс стать участниками нового увлекательного проекта, который даёт возможность накапливать бонусы.
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