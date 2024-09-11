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Царьград

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В ЗАГСе Ростовской области рассказали о самых редких именах у детей

В ЗАГСе Ростовской области рассказали о самых редких именах у детей

Многие родители стараются проявить как можно больше креатива.Областной ЗАГС нашего региона рассказал, какие редкие имена дают родители новорождённым детям в Ростовской области.

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