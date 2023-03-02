ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Популярные статьи
- Кадыров призвал разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к атаке диверсантов ВСУ в Брянской области
- Правительство Венгрии посоветовало главе МИД Словакии обратиться к врачу, после того как он обругал матом Орбана
- В Липецкой области детей развлекали Хагги Вагги под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина»
Свежие комментарии