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ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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