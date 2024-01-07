Гол и две результативные передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном»

«Тампа» на выезде пропустила семь шайб от «Бостона» и потерпела поражение. В ночь на 7 января в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимали «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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