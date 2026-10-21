Дипломатическая активность вокруг украинского кризиса выходит на новый уровень конкретизации. Российское руководство официально обозначило сроки, в которые оно готово вернуться к формату трёхсторонних переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа готова сес...
- Фон дер Ляйен выд...
- СР Фон дер Ляйен выд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым