В Петербурге с 8 апреля временно отключат подъемные платформы на двух надземных переходах

Работы планируют завершить в третьем квартале В Петербурге для проведения работ по замене оборудования с 8 апреля планируется временное отключение работы подъемных платформ для маломобильных групп населения на двух надземных переходах, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.