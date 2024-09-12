В России не исключили переохлаждение экономики

Консервативный вариант макроэкономического прогноза до 2027 года, который, закладывая возможные неблагоприятные факторы, традиционно готовит Минэкономразвития, предусматривает переохлаждение экономики в следующем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии