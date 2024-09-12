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В России не исключили переохлаждение экономики

В России не исключили переохлаждение экономики

Консервативный вариант макроэкономического прогноза до 2027 года, который, закладывая возможные неблагоприятные факторы, традиционно готовит Минэкономразвития, предусматривает переохлаждение экономики в следующем году.

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