Для начинающих волонтёров из Хорошёвского проведут новый курс «Включайся!»

В Москве начинается новый сезон программ развития компетенций в сфере волонтерства. Жители Хорошёвского района смогут бесплатно пройти тренинг для опытных городских помощников «Управляй», интенсив для тренеров неформального образования «Обучай», а также курс для новичков «Включайся!».