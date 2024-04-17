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Politico: Орбан призвал к смене власти в ЕС

Politico: Орбан призвал к смене власти в ЕС

Венгерский лидер Виктор Орбан в ходе конференции консервативных сил в Брюсселе заявил, что нынешнее руководство Европы никуда не годится и его пора менять, пишет Politico.

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