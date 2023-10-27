Венгрия отказалась выделять деньги Украине

Будапешт намерен блокировать выделение дополнительных средств для Киева из бюджета ЕС – до тех пор, пока коллеги из европейских государств не предоставят для этого конкретного обоснования соответствующего решения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
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