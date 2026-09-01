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«СалаваТик»лар Белем көненә нәни тамашачылар өчен җырлы күчтәнәч әзерләде

Бүген интернет киңлекләрендә «СалаваТик»ларның «Исәнме, мәктәп!» җырына төшерелгән яңа видеоклип дөнья күрде.

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