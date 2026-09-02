Авианосец США Abraham Lincoln прибыл в Таиланд с миссией

Авианосец Abraham Lincoln, прибывший в Таиланд после девяти месяцев в море, остановится в Паттайе до воскресенья.
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