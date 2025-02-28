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ФСБ предотвратила убийство нашего митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины

ФСБ предотвратила убийство нашего митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины

Киевские сатанисты (то, что они сатанисты - фвкт, непреложный факт), отметились очередным действом.Украинство есть бесовщина.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
верно замечено
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21 час.
SM
Svetlana Malovik
100%!!!
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20 час.
лл
лина любимцева
Российский митрополит уже им помешал, тварям!!!  Из древней Киево-Печерской лавры сделали развлекательный центр... Все святое громят!!!
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20 час.
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