Поля битвы 2024: главная угроза миру зреет внутри США

См. также: Поля битвы 2024: Мир на грани войны? Северная Америка О происходящей в мире глубинной трансформации ярче всего свидетельствует, пожалуй, то, что эксперты, несмотря даже на идущие войны в разных регионах, главным источником угрозы для мировой стабильности называют не их, а внутреннюю ситуацию в США.