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Республиканцы оказались хуже демократов? Раскрыт странный "мирный план"

Республиканцы оказались хуже демократов? Раскрыт странный "мирный план"

Раскрыт странный "мирный план", который предлагают реализовать сторонники Дональда Трампа. Судя по всему, республиканцы оказались для России ещё хуже, чем демократы.

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