Профсоюзный выездной прием граждан по вопросам охраны труда прошел в Бобруйске.

На коммунальном унитарном предприятии ´ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска´ главный технический инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Кравчинский совместно с начальником Бобруйского межрайонного отдела облуправления Департамента госинспекц .
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