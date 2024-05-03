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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профсоюзный выездной прием граждан по вопросам охраны труда прошел в Бобруйске.

Профсоюзный выездной прием граждан по вопросам охраны труда прошел в Бобруйске.

На коммунальном унитарном предприятии ´ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска´ главный технический инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Кравчинский совместно с начальником Бобруйского межрайонного отдела облуправления Департамента госинспекц .

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