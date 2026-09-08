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Царьград

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Три компании обеспечат 76% дивидендов за полугодие

Три компании обеспечат 76% дивидендов за полугодие

Крупнейшие публичные компании России по итогам первого полугодия 2026 года объявили дивиденды почти на 500 млрд рублей, подсчитал «Коммерсант» на основе корпоративных данных.

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