Расчеты зенитных установок ЗУ-23 уничтожили дроны-разведчики ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты зенитных установок ЗУ-23 общевойсковой армии группировки войск "Запад" во время выполнения огневых задач уничтожили дроны-разведчики военнослужащих ВСУ и украинских националистов, организовав воздушное прикрытие позиций собственных подразделений в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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