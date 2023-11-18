Что положить в чемодан для осеннего или зимнего путешествия: 10 советов

Что взять с собой в путешествие или командировку в холодное время года. Дождевик или зонт? Две пары обуви или одна? Эксперты сервиса путешествий tutu (12+), рассказали ИА UssurMedia, как собрать чемодан, если путешествуешь в холодное время года.
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