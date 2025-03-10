«Бойцы КНДР несут большие потери»: ВСУ массово сбежали из Курской области, оставшиеся горят в четырех котлах - первые итоги наступления ВС РФ
БлокнотРУ
В Курской области продолжается активное наступление ВС РФ на позиции ВСУ. Сообщается, что наши пошли на прорыв по всему фронту и освободили уже несколько сёл.
Комментарии
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Игорь, самые стойкие в вере христиане это перешедшие их ислама "перевёртыши": татары-"крещены", из тюрков- "гагаузы". Им было с чем сравнивать и они жили "там" и выбрали Истину. А Юрий неоднократно рисковал жизнью, за ним охотятся (как за Дугиной, Прилепиным...), но он не испугался, а мы еще нуждаемся в проверке "на вшивость". Кстати, 3млн телеграмм-подписчиков вряд ли в нём ошибаются.
Между прочим у Блиновской было более 5 млн подписчиков... Они тоже не могут ошибаться???
Если ты сравнил Блиновскую и Подоляку. то это значит, что ты дурак.
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