«Бойцы КНДР несут большие потери»: ВСУ массово сбежали из Курской области, оставшиеся горят в четырех котлах - первые итоги наступления ВС РФ

ИЛ

Игорь Львович

Игорь, самые стойкие в вере христиане это перешедшие их ислама "перевёртыши": татары-"крещены", из тюрков- "гагаузы". Им было с чем сравнивать и они жили "там" и выбрали Истину. А Юрий неоднократно рисковал жизнью, за ним охотятся (как за Дугиной, Прилепиным...), но он не испугался, а мы еще нуждаемся в проверке "на вшивость". Кстати, 3млн телеграмм-подписчиков вряд ли в нём ошибаются.