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«Бойцы КНДР несут большие потери»: ВСУ массово сбежали из Курской области, оставшиеся горят в четырех котлах - первые итоги наступления ВС РФ

«Бойцы КНДР несут большие потери»: ВСУ массово сбежали из Курской области, оставшиеся горят в четырех котлах - первые итоги наступления ВС РФ

БлокнотРУ В Курской области продолжается активное наступление ВС РФ на позиции ВСУ. Сообщается, что наши пошли на прорыв по всему фронту и освободили уже несколько сёл.

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Комментарии
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ИЛ
Игорь Львович
Игорь,  самые стойкие  в вере христиане это перешедшие их ислама &quot;перевёртыши&quot;:  татары-&quot;крещены&quot;, из тюрков- &quot;гагаузы&quot;.  Им было с чем сравнивать и они жили &quot;там&quot; и выбрали Истину. А Юрий неоднократно рисковал жизнью, за ним охотятся (как за Дугиной, Прилепиным...), но он не испугался, а мы еще нуждаемся в проверке &quot;на вшивость&quot;. Кстати, 3млн телеграмм-подписчиков вряд ли в нём ошибаются.
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10 час.
Валерий Сафули
Между прочим у Блиновской было более 5 млн подписчиков... Они тоже не могут ошибаться???
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7 час.
Александр Ляшенко
Если ты сравнил Блиновскую и Подоляку. то это значит, что ты дурак.
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3 час.
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