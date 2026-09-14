Спортсменка из Рязанской области взяла золото на первенстве России по полиатлону

Воспитанница ГАУ ДО РО «СШ «Адмирал» (Рязанская область) - Ульяна Лисова получила золотую медаль в спортивной дисциплине «3-борье с лыжероллерной гонкой» в возрастной группе 18-20 лет.
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