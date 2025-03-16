Сказочные лепреконы и символичный трилистник: День святого Патрика ежегодно празднуют 17 марта ClickioДень святого Патрика – это не просто религиозный праздник, но и грандиозное народное торжество, наполненное яркими традициями и веселыми гуляниями.
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