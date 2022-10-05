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Шарий: НАТО вновь унижает Зеленского

Шарий: НАТО вновь унижает Зеленского

Текст: Алёна Задорожная Заявления Владимира Зеленского после вхождения в состав России четырех регионов стали большим позором для украинского президента, заявил блогер Анатолий Шарий.

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