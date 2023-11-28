Язык украинских для глухонемых должен быть избавлен от всех жестов, в которых есть хотя бы намёк на русскость.
Украина хочет избавиться от всех "русских жестов" для глухих
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Вик Норд
Слепоглухонемое общество окраины,ВСЕ...,абсолютно все,на всей территории! Правильно Путин,эту мразь вычищает с русской земли,пусть куда хотят,в Европу,КанадУ,в Австралию,Антарктиду...,или просто передохнут до весны,им здесь места нет!Запроданцы,за 80 евро(столько стоила виза в Европу),они продали Родину-Мать(СССР),веру православную,Россию,своих братьев,отцов,дедов,с предками,предали русский Мир,даже землю(нет у них государства своего) свою предали(и продали),натурально,за это они убили МИЛЛИОН(с гаком)своих хохлов,300 тысяч изуродовали(ампутанты),развязав братоубийственную войну на своей территории,доведя ея до военного конфликта с Россией.Смерть нацикам! Смерть Бандере!
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15 час.
Natalija Osminina
И это говорят те, которые все время бухаются на колени, ибо "нерабы" и перед панами шапку не ломали.
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7 час.
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