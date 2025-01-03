Российский FPV-дрон сбивает тараном украинский дрон-бомбардировщик "Баба Яга" на Кураховском направлении.
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Российский FPV-дрон сбивает тараном украинский дрон-бомбардировщик "Баба Яга" на Кураховском направлении.
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