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Водолазы исследуют затонувшие танкеры с нефтью в Чёрном море

Водолазы исследуют затонувшие танкеры с нефтью в Чёрном море

Специалисты уже успели изучить 1383,7 кв. км аквтории.Специалисты по подводным работам продолжают исследовать обломки судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которые потерпели крушение у берегов Кубани 15 декабря 2024 года.

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