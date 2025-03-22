Турецкая весна: Эрдоган доигрался до майдана. Шанс России

св

спивак виктор

как у ницше-падающего подтолкни! скинут, на по,но как наши кредиты даные многожопому многоликому многорукому эрдогану?ну а пидо эвропе напрячься,ведь газок может пропасть из за сих волнений !бандерва эвропейский канал газа подачи в хлам и эвропе жопа!норвегия не потянет всех!ждемс!