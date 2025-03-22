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Турецкая весна: Эрдоган доигрался до майдана. Шанс России

Турецкая весна: Эрдоган доигрался до майдана. Шанс России

Царьград Photographer: © Murat Kocabas/Globallookpress В Турции идут массовые протесты, на улицы выходит городское образованное население и юные студенты, уставшие от всевластия метящего в "новые султаны" президента Эрдогана.

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Комментарии
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св
спивак виктор
как у ницше-падающего подтолкни! скинут, на по,но как наши кредиты даные многожопому многоликому многорукому эрдогану?ну а пидо эвропе напрячься,ведь газок может пропасть из за сих волнений !бандерва эвропейский канал газа  подачи в хлам и эвропе жопа!норвегия не потянет всех!ждемс!
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1 д.
Константин Самарин
Не стоит обманываться. Ну поскачут турко-майданутые, и всё уляжется. Эрдоган, каким-бы подлецом он ни был, а власть в своих руках держит крепко.
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1 д.
Eduard
Давно этого турецкого таракана снести пора.Лицемер помойный!
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1 д.
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