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Спикер Госдумы Володин посоветовал оппозиции быть конструктивной

Спикер Госдумы Володин посоветовал оппозиции быть конструктивной

Оппозиция должна быть конструктивной, чтобы участвовать в повестке развития России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Александр
Натаскали в госорганы безграмотных и, по сути, безродных тик-токеров и егэшников. Их не призывать к разуму, - это у них отсутствует, - а гнать к чертовой матери надо. У всех собезьяничали. Вот и огребаем во всех сферах госуправления.

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