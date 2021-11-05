Спикер Госдумы Володин посоветовал оппозиции быть конструктивной

Политика СегодняПолитикаСпикер Госдумы Володин посоветовал оппозиции быть конструктивной Оппозиция должна быть конструктивной, чтобы участвовать в повестке развития России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрНатаскали в госорганы безграмотных и, по сути, безродных тик-токеров и егэшников. Их не призывать к разуму, - это у них отсутствует, - а гнать к чертовой матери надо. У всех собезьяничали. Вот и огребаем во всех сферах госуправления.Комментировать
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