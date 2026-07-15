Ученые МГТУ представили научные разработки на XI Беломорском симпозиуме

Представители Майкопского государственного технологического университета приняли участие в XI Беломорском симпозиуме — одном из крупнейших российских форумов в области анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, который состоялся в Архангельске.
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