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Ученые МГТУ представили научные разработки на XI Беломорском симпозиуме

Ученые МГТУ представили научные разработки на XI Беломорском симпозиуме

Представители Майкопского государственного технологического университета приняли участие в XI Беломорском симпозиуме — одном из крупнейших российских форумов в области анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, который состоялся в Архангельске.

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