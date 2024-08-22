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Стало известно, где россияне отдохнули этим летом

Стало известно, где россияне отдохнули этим летом

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования с июня по август и выяснил, что по сравнению с летом 2023 года на 16% больше россиян отправились в другие страны, и в итоге доля заграницы составила 22%.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Отдохнули от чего? От безделья?
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16 час.

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