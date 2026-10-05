На телебашне Челябинска зажгут поздравление ко Дню учителя

Вечером 5 октября с 19:15 до 23:00 на челябинской телебашне будет работать праздничная подсветка с надписью «С Днём учителя!» и обозначениями школьных дисциплин.
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