Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь

Государственный департамент предупредил американских граждан «не въезжать в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания», а также в связи «с необычным наращиванием российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной».
Государственный департамент предупредил американских граждан «не въезжать в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания», а также в связи «с необычным наращиванием российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной».
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