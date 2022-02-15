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Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь

Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь

Государственный департамент предупредил американских граждан «не въезжать в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания», а также в связи «с необычным наращиванием российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной».

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