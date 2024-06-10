Правый поворот: Ле Пен обошла Макрона на выборах в Европарламент

В ЕС в эти часы завершаются судьбоносные выборы в Европарламент. Их итоги не только определят состав главного законодательного органа Европы, но еще и то, каким будет курс внутренней и внешней политики объединения на ближайшие пять лет.
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