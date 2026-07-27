МЧС: Лесные пожары в Красноярском крае 2026 года достигли 600 тыс. га

В Красноярском крае в 2026 году отмечено значительное увеличение лесных пожаров. На заседании оперативного штаба МЧС под руководством Александра Куренкова сообщается о 59 активных пожарах, охвативших около 600 тыс.
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