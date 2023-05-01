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Тайная жизнь японской мафии

Тайная жизнь японской мафии

Бельгийский фотограф Антон Кастерс (Anton Kusters) специализируется на долгосрочных проектах. В 2011 году вышел его первый фотоальбом про якудза — японские группировки организованной преступности, которые он фотографировал на протяжении двух лет.

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