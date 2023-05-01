Тайная жизнь японской мафии

Бельгийский фотограф Антон Кастерс (Anton Kusters) специализируется на долгосрочных проектах. В 2011 году вышел его первый фотоальбом про якудза — японские группировки организованной преступности, которые он фотографировал на протяжении двух лет.
Бельгийский фотограф Антон Кастерс (Anton Kusters) специализируется на долгосрочных проектах. В 2011 году вышел его первый фотоальбом про якудза — японские группировки организованной преступности, которые он фотографировал на протяжении двух лет.
Свежие комментарии