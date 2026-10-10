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ИА Регнум

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Жительница Алёшек рассказала, как украинский БПЛА убил семь человек

Жительница Алёшек рассказала, как украинский БПЛА убил семь человек

Вражеский беспилотник убил семерых мирных жителей Алёшек Херсонской области, направлявшихся за едой.

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