Туристические поездки в Россию набирают популярность среди жителей Турции

Стоимость короткой поездки в российскую столицу начинается примерно от 52 тысяч лир, что составляет около 90 тысяч рублей Россия стала одним из востребованных направлений у путешественников из Турции.
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