Найк Борзов — Пророчество (премьера клипа!)

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Новый сингл «Пророчество». Слушайте везде: https://nda.promo/13B39E8/ В ролях: Найк Борзов, Виктория Борзова, Елена Беляева Режиссер-постановщик: Дмитрий Фёдоров Продюсер: Дмитрий Фёдоров Оператор-постановщик: Ян Вороновский Оператор: Александр Наумов Художник-постановщик: Дмитрий Фёдоров Грип: Дмитрий Снетовский Монтаж: Дмитрий Фёдоров Графика: Александр Каспрук, Алла Фармер Анимация: Давид Бернини Цветокоррекция: Александр Каспрук Грим: Екатерина Карамзина, Аля Алоха Помощь в создании: Всеволод Беляев.