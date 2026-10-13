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В сентябре количество зарегистрированного в Грузии бизнеса с участием российского капитала выросло на 75%

В сентябре количество зарегистрированного в Грузии бизнеса с участием российского капитала выросло на 75%

В сентябре 2026 года в Грузии зарегистрировали 1 333 бизнес-субъекта с участием российского капитала — на 75% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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