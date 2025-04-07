«Максимум стимулов». Российские многодетные семьи могут получить ещё одну поддержку

Предложение о расширении списка льготников, имеющих право на бесплатное высшее образование за счет бюджета, действительно может оказать значительное влияние на демографическую ситуацию в России, особенно в регионах с низкой рождаемостью.
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